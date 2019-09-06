Вечернее застолье может дорого обойтись утром, когда автолюбитель, которому ну очень нужно ехать, садится за руль и останавливается по требованию инспектора ГИБДД. Перегар с похмелья ответил на все вопросы стража порядка лучше самого водителя. Понимая это, автовладельцы ранним утром пытаются зажевать неприятный запах изо рта. Какие продукты при этом только усугубят ситуацию, передает DEITA.RU.

От кваса и кефира отказаться следует в первую очередь. Не стоит забывать, что квас — продукт брожения, а значит — выпив даже стакан пенного, казалось бы, безалкогольного напитка на старые дрожжи, можно только усугубить ситуацию. С кефиром примерно такая же ситуация. Кроме того, как и значительная часть кисломолочных продуктов, кефир содержит минимальное количество алкоголя и только усилит перегар.

После вечеринки утром стоит отказаться и от фруктов на завтрак. Апельсины, виноград, яблоки и ягоды могут усилить запах изо рта, потому что в них содержится значительная доля органических кисло.

Рассолы тоже не самый лучший вариант для водителя после бурной ночи. Хотя голова с похмелья после рассола будет болеть намного меньше, запах перегара из-за органических консервантов он только усилит. Также не следует употреблять консервированные огурчики, помидорчики, черемшу, квашеную капусту.

«Автовзгляд», который и разбирался в ситуации, отмечает, что по утрам после вечеринок не следует употреблять чеснок. Он вряд ли перебьет запах изо рта, но еще и вызовет неприязнь со стороны окружающих.

Екатерина Брязгунова