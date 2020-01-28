Водителям напомнили о новом запрете для ГИБДД

Инспекторов лишили права создавать неудобства для автомобилистов, сообщает DEITA.RU.



Российским водителям напомнили о том, что в новом году инспекторам ГИБДД запретили снимать госномера с автомобилей. Осенью такой закон подписал Владимир Путин.

Как пишет издание Car.ru, теперь гаишники не имеют права снимать номера с авто, водители которых нарушили ПДД. При этом они все еще могут запретить движение авто до устранения нарушений.

Ранее инспекторы ГИБДД снимали номера за превышение норм по тонировке или отсутствие полиса ОСАГО на автомобиль. Сейчас из-за улучшения технического оснащения патрулей достаточно пометки в базе данных о необходимости устранить нарушение и запрете на передвижение.

Елена Миронова