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Водителям напомнили о правилах проведения техосмотра
Изменения уже подписаны президентом, сообщает DEITA.RU.
Президент России Владимир Путин подписал постановление: в нем указаны все новые правила прохождения техосмотра. Без ТО, напомним, невозможно оформить полис ОСАГО.
Все изменения вступят в силу в июне 2020 года. Тогда все станции ТО будут обязаны проводить фотосъемку процесса: до, во время и после. Также важным требованием к фото является видимость марки, цвета и номеров авто.
Как пишет «Российская газета», еще одно нововведение – электронные диагностические карты. Документы будут подписываться электронной подписью, чтобы было невозможно их подделать.
Елена Миронова