Водителям напомнили о трех ошибках при замене масла

Эксперты составили топ-3 самых страшных ошибок автолюбителей при замене моторного масла, сообщает ИА DEITA.RU. Некоторые ошибки совершают даже опытные водители.



Как пишет «Российская газета», чаще всего владельцы автомобилей не соблюдают необходимые сроки по замене масла и фильтров. При чем, делают это не по собственной глупости, а по вине автопроизводителя. Дело в том, что в инструкции к каждому авто есть список всех манипуляций и рекомендуемая частота. Так вот, масло рекомендуют менять каждый 10-20 тысяч километров.

Однако российские водители не учитывают, что такие рекомендации даны для авто, эксплуатируемых в идеальных условиях. Если вы часто стоите в пробках или любите резко разгоняться и тормозить, а также живете в нетипичном климате, менять масло надо на середине указанного срока – примерно через 8 тысяч километров.

Вторая ошибка – заливать меньше или больше масла, чем нужно. Оба эти варианта губительны для мотора. Если сразу не заметить ошибку, можно оставить много денег в автосервисе для ремонта двигателя или его замены.

Третья ошибка – смешивать масла. Вернее, смешивать можно, а вот понижать качество нельзя. В минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику - синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.