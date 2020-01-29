Водителям-новичкам сказали, как сохранить деньги на химчистке

Такая процедура в специализированных центрах стоит очень дорого, сообщает DEITA.RU.



Автолюбители-новички часто не знают секретов опытных водителей – потому могут потратить много денег на ненужные вещи. Например, специализированную химчистку салона. Эксперты портала Car.ru рассказали, как сэкономить деньги и сделать все самостоятельно.

Прежде всего, такая самостоятельная химчистка подойдет в случае, если салон не сильно испачкан – для поддержания чистоты. Первый шаг – мытье потолка. Только после того, как этот этап закончится, можно приступать к мытью салона.

Потом стоит снять все коврики и чехлы, пропылесосить поверхности и помыть их. Далее – мытье окон. Есть секрет – мыть сначала снаружи, а потом внутри. Так получится сделать все без разводов.

Следующий этап – протирка всех пластиковых или деревянных поверхностей: торпеды, подлокотников и подстаканников.

Елена Миронова