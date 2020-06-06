Водителям объяснили, снизится ли стоимость ОСАГО при простое автомобиля

Водителям могут сделать скидку по полису ОСАГО, если они за время самоизоляции не пользовались личным транспортом, а значит, и не становились участниками ДТП, сообщает ИА DEITA.RU. Страховые компании подтверждают, что с марта по май количество страховых случаев на дорогах заметно снизилось. За простой автомобилей возвращать деньги страховые компании не смогут, так как законодательный механизм страхования автогражданской ответственности не позволяет этого сделать, но при пролонгации полиса водители небольшую выгоду получат.



Скидка при продлении будет зависеть от стажа водители и от того, часто ли он попадал в ДТП. И период самоизоляции «аварийность» многих водителей существенно снизил, многие смогут рассчитывать на понижающий коэффициент «бонус-малус» за то, что они не становились виновниками аварий. Снижение стоимости может составить от 5 до 15%, при самом оптимистичном сценарии – 20% (хотя он и маловероятен). Аварийность сейчас учитывается именно по ОСАГО.

Также водителям напоминают, что пока сохраняется режим самоизоляции, оформлять ОСАГО можно без предоставления диагностических карт. Однако, как только ограничения снимут, техосмотр пройти придётся.

По полису каско возможностей на скидку у автовладельцев уже больше. Условия здесь более гибкие, так как сегмент добровольного страхования регулируется условиями договора с клиентом. Полис каско сохраняет смысл даже при простое авто, так как он покрывает риски угона авто или его повреждения во время стоянки. Страховщики поддерживают клиентов разными способами: например, платформа Mafin дарила дополнительные месяцы к сроку действия полиса при обращении с апреля по май. В «Альфа-страховании» рассматривают возможность возврата части премии по каско.