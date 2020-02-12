Водителям посоветовали 3 способа самостоятельно отремонтировать вмятину на кузове

Небольшие вмятины на кузове – нормальное состояние современных автомобилей в больших городах, сообщает ИА DEITA.RU. Чтобы каждый раз не загонять авто на дорогостоящий ремонт, можно научится самостоятельно выправлять вмятины.



Как пишет «Российская газета», важно, чтобы повреждения кузова были без сколов на краске.

Первый способ – магнит. Для него надо выбрать мощный неодимовый магнит. Такой способ сработает только для маленьких вмятин не более 7 миллиметров.

Между поврежденной деталью и магнитом стоит положить плотный кусок ткани. Магнит надо прислонить к краю вмятины и вести его к центру, потягивая к себе.

Второй способ – присоски. Это специальное оборудование для выпрямления вмятин. Купить устройство можно в автомагазинах. Важно правильно подобрать размер присосок к вашей вмятине – они должны быть чуть меньше в диаметре.

Способ третий – фен. Металл обладает отличным свойством памяти – при нагревании возвращается в исходное положение. Во время нагрева следите, чтобы краска не раскалилась. Как только вмятина выпрямится, охладите участок кузова льдом.