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Водителям посоветовали быть осторожнее на АЗС
Традиционное поведение на заправке может стоит денег,
сообщает DEITA.RU.
Как правило, водители на заправках ведут себя одинаково: вставляют пистолет в бак, зажимают пружину и идут на кассу. Это объясняется экономией времени: пока водитель будет идти назад, машина уже будет заправляться.
Однако опытные водители не рекомендуют этого делать. На удаленных от центра города заправках вы можете лишиться оплаченного бензина: пока водитель будет выбирать снеки в магазине, мошенники успеют слить бензин из уже вставленного пистолета.
Ранее сообщалось о том, что власти плотно взялись за российские заправки. уже готов ряд мер для устранения регулярного недоливания бензина на АЗС. За делом следит также ФАС.
Елена Миронова