Депутат Госдумы прокомментировал эту инициативу, сообщает DEITA.RU.



Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин заявил, что в России в следующем году появится сервис, который позволит в режиме реального времени оспаривать пришедшие водителю штрафы от ГИБДД. Сервис планируют включить в Госуслуги.

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал инициативу Минкомсвязи. По словам депутата, эта идеая прекрасна – просто прорыв в отношениях между автомобилистами и государством.

При этом Вячеслав Лысаков отметил, что сомневается в работоспособности сервиса – к сожалению, примеры неудачных сервисов в России уже есть.

Елена Миронова