Водителям разрешат оспорить штрафы с камер онлайн

Депутаты Госдумы рассмотрят проект закона в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.



Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволит в разы быстрее и проще оспаривать штрафы, сделанные с помощью автоматических средств фиксации. Как правило, такие штрафы выписывают за превышение скорости, нарушение правил, диктуемых разметкой или нарушение правил парковки.

Как пишет «Российская газета», сейчас автомобилистам проще оплатить незаконный штраф, чем пытаться его оспорить. Дело в том, что для того, чтобы отменить штраф, в течение 10 дней надо лично прийти в отделение, выписавшее его и подать документы. Если штраф пришел из другого региона, надо ехать туда или отправлять заказное письмо.

Если закон примут, жалобы можно будет отправлять через портал Госуслуг – в ГИБДД, операторам парковок и даже в суд.

Елена Миронова