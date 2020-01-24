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Водителям сказали, как оформить новое авто по всем правилам
Изменения, которые вступили в силу в этом году, легко могут
запутать даже опытного человека, сообщает DEITA.RU.
В России с 1 января 2020 года изменились правила постановки автомобилей на учет и выдачи госномеров. Как пишет «Российская газета», в законе также разделили понятия госномер и госзнак. Первое – это комбинация букв и цифр, которую присваивает ГИБДД, а второе – табличка с этой комбинацией.
Новый автомобиль
Все самые сильные изменения произошли для тех, кто покупает авто у диллера. Для получения номеров есть 2 способа: забрать авто из салона без оформления документов и в течение 10 дней доехать до ГИБДД и встать на учет. Важно – с этого момента запрещено передвигаться на авто до установки на него госномера. Иначе штраф и лишение прав.
Второй вариант – оформление документов в салоне. Это можно сделать, только если салон есть в числе аккредитованных. Они могут просто поставить авто на учет, а за номерами отправить в другую контору, а могут выдать и номера.
Б/у автомобиль
Здесь никаких изменений не произошло: у покупателя есть 10 суток, чтобы переоформить авто на себя. Номера можно оставить прежние.
ГИБДД или организация
Если вы ставите авто на учет в регионе, в котором прописаны, то и регистрацию и получение номеров (той самой таблички) можно сделать в ГИБДД. Цена вопроса – 2850 рублей. А можете сделать регистрацию в ГИБДД, а за номерами отправиться в аккредитованную организацию. ФАС определила стоимость номеров в 500 рублей.
Если вы ставите авто на учет не в том регионе, откуда вы сами, вам присвоят номер с регионом прописки (тульские номера, даже если регистрация авто проходит в Калининграде). Знак надо заказывать в сторонней фирме.
Елена Миронова