Водителям сказали, как понять, что с двигателем без сервиса

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Определить наличие проблемы и ее причину можно, взглянув на
цвет выхлопных газов, сообщает DEITA.RU.
В нормальном состоянии у автомобиля выхлопные газы прозрачные (не путать с паром зимой). Цветной дым бывает разных оттенков: светло-голубой или сиреневато-сизый, белый и черный. И каждый цвет указывает на свою проблему.
Голубой дым: появляется при попадании моторного масла в камеры сгорания топлива.
Причины: неправильная работа клапанов, изношенная резина колпачков, а также поршни и кольца, которые выходят из строя из-за некачественного бензина.
Белый дым (не путать с паром): топливо смешалось с антифризом.
Необходима диагностика ГБЦ. Проблема может быть в дефекте или коррозии головки ГБЦ или пробое в прокладке.
Черный дым: загрязнение форсунок на дизельных моторах.
Другие «симптомы»: повышение расхода топлива, проблемы с запуском двигателя, снижение мощности мотора.
Причина также может быть в электронной системе управления мотором.
Елена Миронова