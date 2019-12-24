Водителям сказали, как понять, что с двигателем без сервиса

Определить наличие проблемы и ее причину можно, взглянув на цвет выхлопных газов, сообщает DEITA.RU.



В нормальном состоянии у автомобиля выхлопные газы прозрачные (не путать с паром зимой). Цветной дым бывает разных оттенков: светло-голубой или сиреневато-сизый, белый и черный. И каждый цвет указывает на свою проблему.

Голубой дым: появляется при попадании моторного масла в камеры сгорания топлива.

Причины: неправильная работа клапанов, изношенная резина колпачков, а также поршни и кольца, которые выходят из строя из-за некачественного бензина.

Белый дым (не путать с паром): топливо смешалось с антифризом.

Необходима диагностика ГБЦ. Проблема может быть в дефекте или коррозии головки ГБЦ или пробое в прокладке.

Черный дым: загрязнение форсунок на дизельных моторах.

Другие «симптомы»: повышение расхода топлива, проблемы с запуском двигателя, снижение мощности мотора.

Причина также может быть в электронной системе управления мотором.

Елена Миронова