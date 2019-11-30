Водителям сказали, какие камеры не видят нарушений

В определенное время года и суток можно смело превышать перед такими радарами, сообщает DEITA.RU.



Количество штрафов и суммы за превышение скорости так напугали водителей, что те думают, будто любая камера видит каждое нарушение. Оказывается, что все совсем не так.

Как пишет Car.ru, камеры фото- видеофиксации нарушений бывают 2 видов. И у каждого из них есть свои минусы. Например, радарные камеры не могут считывать номера, если они не подсвечены. Если вы видите красный мерцающий огонек на камере – это значит, что вы попались: радар работает.

Второй тип – лазерные камеры. Для них серьезная помеха – снег и дождь. В такую погоду они просто не могут работать.

Елена Миронова