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Водителям сказали, когда надо отдавать машину ГИБДД
Неприятная ситуация может случиться на дороге с каждым
водителем, сообщает DEITA.RU.
Автомобиль – собственность владельца по всем законам РФ. Однако и они предусматривают исключения, при которых водитель обязан пустить в салон посторонних. Таких ситуаций предусмотрено всего 3.
Первая – по доброй воле. Например, когда инспектор ГИБДД просит вас подвезти его. Водитель не обязан этого делать, и сам принимает решение подвозить или нет. Стоит помнить – нарушать ПДД при инспекторе – не самая лучшая идея. Ведь он может зафиксировать нарушение и оштрафовать.
Вторая ситуация – досмотр. От осмотра он отличается тем, что полицейский может садиться в ашу машину и трогать в ней все. Но для досмотра нужны веские основания и 2 понятых.
Третья ситуация – самая редкая и самая неприятная. Согласно п.2.3 3 ПДД водитель обязан отдать свое авто полицейским и врачам в экстренной ситуации. Конечно, на это должны быть веские причины и соответствующее распоряжение. Кроме того, от МВД и ФСБ потом можно будет требовать деньги на ремонт авто в случае его повреждения.
Елена Миронова