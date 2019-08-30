Стало известно, что отечественные дорожные правила буквально запрещают водителям пропускать во время движения в потоке авто кареты скорой помощи, полицейские автомобили и т.д. даже если у последних включены специальные сигналы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Автомобильный интернет-портал «Автовзгляд» обнаружил недочеты в ПДД: в пункте, излагающем правила поведения водителей на трассе при приближении спецавтомобиля с «проблесковым маячком», использована формулировка «уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства». В то время как в предыдущем пункте, раскрывающего суть последнего термина, фигурируют такие ключевые слова, как «не должен […]осуществлять какой-либо маневр […]если это может вынудить других участников движения […] изменить направление движения или скорость».

Таким образом, считают эксперты, главный свод правил российского автолюбителя прямо запрещает уступать дорогу машинам экстренных служб в том понимании, которое уже много лет негласно существует в стране.

Напомним, за отказ уступить дорогу автомобилям скорой помощи, по инициативе чиновников, был введен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Также за «непропуск» экстренных служб можно лишиться права управления автомобилем до года.

Екатерина Цой