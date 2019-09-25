Водителям запретят превышать скорость больше 10 км/ч

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Автолюбителям придётся "попридержать лошадей", сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Новая редакция КоАП, которую власти хотят произвести в ближайшие годы, возможно, вдвое сократит степень свободы в выборе скорости у всех российских водителей.

Замначальника ГИБДД России Владимир Кузин сообщил журналистам о том, что ставший уже привычный ненаказуемый порог превышения допустимой скорости на российских дорогах может быть снижен с 20 до 10 километров в час.

При этом, представитель инспекции отметил, что дискуссия о необходимости отмены соответствующей нормы ходит уже очень давно в экспертном сообществе.

Главным доводом в пользу уменьшения допуска является борьба за снижение количества ДТП на российских дорогах. 

В случае со знаками, ограничивающими движение со скоростью 90 или 110 километров в час существующий порог ненаказуемости не так страшен, как при ситуации со знаком 20 или даже 40 километров в час, где превышение на целых 20 километров сверху практически полностью нивелирует эффект от данных ограничений.

Дмитрий Шевченко

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