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Водка рекой: Тайну пенсионерок - миллионеров раскрыли силовики
28 Декабрь 2019, 19:45
Водка рекой: Тайну пенсионерок - миллионеров раскрыли силовики
Свыше 25 млн рублей составил заработок предприимчивых пенсионерок, которые незаконно организовали работу закрытого ликеро-водочного завода в Челябинской области, сообщает DEITA.RU.
Верхнеуральский ликеро-водочный завод работал на протяжении пятнадцати лет, после чего в 2016 году был законсервирован. При этом всё оборудование находилось в исправном состоянии, чем не преминули воспользоваться уральские пенсионерки. Бизнес-вумен нашли рабочих из числа местных жителей и организовали поставку водки. Менее чем за полгода незаконной работы завода было произведено порядка сорока тысяч бутылок алкоголя - водка буквально лилась рекой.
Прибывшие силовики пресекли производство очередной крупной партии, которая оценивалась в 18,5 млн рублей.
Предприимчивым пенсионеркам выдвинуто обвинение по трём статьям УК РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок, а также незаконное использование чужого товарного знака.
Дело о тайном производстве алкоголя будет рассматриваться в районном суде Верхнеуральска.
Ранее сообщалось о поразительном инциденте с пенсионеркой Хабаровска. Бабушка укусила за ногу мужчину, который пытался своровать у неё сумку. Несмотря на самооборону, грабителю удалось вырваться, однако позже он был пойман сотрудниками полиции.
Софья Корф