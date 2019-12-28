Водка рекой: Тайну пенсионерок - миллионеров раскрыли силовики

Свыше 25 млн рублей составил заработок предприимчивых пенсионерок, которые незаконно организовали работу закрытого ликеро-водочного завода в Челябинской области, сообщает DEITA.RU.

Верхнеуральский ликеро-водочный завод работал на протяжении пятнадцати лет, после чего в 2016 году был законсервирован. При этом всё оборудование находилось в исправном состоянии, чем не преминули воспользоваться уральские пенсионерки. Бизнес-вумен нашли рабочих из числа местных жителей и организовали поставку водки. Менее чем за полгода незаконной работы завода было произведено порядка сорока тысяч бутылок алкоголя - водка буквально лилась рекой.

Прибывшие силовики пресекли производство очередной крупной партии, которая оценивалась в 18,5 млн рублей.

Предприимчивым пенсионеркам выдвинуто обвинение по трём статьям УК РФ: производство немаркированной алкогольной продукции группой лиц в особо крупном размере, использование поддельных специальных марок, а также незаконное использование чужого товарного знака.

Дело о тайном производстве алкоголя будет рассматриваться в районном суде Верхнеуральска.

Ранее сообщалось о поразительном инциденте с пенсионеркой Хабаровска. Бабушка укусила за ногу мужчину, который пытался своровать у неё сумку. Несмотря на самооборону, грабителю удалось вырваться, однако позже он был пойман сотрудниками полиции.

Софья Корф