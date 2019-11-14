Водоканал рассказал, как может наказать приморцев

Приморский водоканал рассказал, как именно борется со злостными должниками. Людям эти методы совсем не по душе, но выбора у коммунальщиков нет, сообщает DEITA.RU.



В Приморье продолжаются отключения должников от канализации. По информации Примводоканала, еженедельно отключаются во Владивостоке несколько адресов.

Технически процесс довольно сложный. Специалисты прибывают на место жительства должника, с крыши дома в канализационный стояк опускается зонд с видеокамерами. Он находит трубу, ведущую из нужной квартиры, и запечатывает ее особой заглушкой. При этом не страдают соседи - заглушка индивидуальна и не несет никаких неудобств добросовестным плательщикам.

Для разблокировки канализации необходимо осуществить простое действие - полностью погасить долг и заплатить за установку заглушки. Специалисты отмечают, что перекрытие водостока - это крайняя мера, которая применяется в исключительных случаях.

До отключения собственников предупреждают о такой возможности письменным уведомлением, и дается время на то, чтобы погасить задолженность. Если ничего не происходит - бригада выезжает на место и ставит блок. Только за последнюю неделю сотрудники водоканала выезжали в дома по адресам Корнилова, 12, Адмирала Горшкова, 34, Ильичева 24, 28, 30, 32, Колесникова 4, 5, 5а, 40 лет ВЛКСМ, 10, 12, 14.

Многие жильцы, пугаясь перспективы вернуться в «каменный век» и потерять доступ к канализации, оплачивают долги прямо на месте - тогда специалисты сворачивают оборудование и двигаются дальше. Таким образом, за неделю удалось собрать сумму задолженности в размере 188 000 рублей.

По данным на конец 2018 года, общий долг приморцев за коммунальные платежи составил почти полтора миллиарда рублей. Суммарно же россияне должны около 800 миллиардов. Приморье - относительно благополучный край по этому показателю, но проблема существует.

Так, тарифы растут с бешеной скоростью и в несколько раз превышают московские значения. Половина доходов пенсионеров уходит только на покрытие коммунальных платежей.

Ранее в Госдуме прозвучала инициатива запретить коммунальщикам лишать людей бытовых услуг. Даже если долг исчисляется сотнями тысяч рублей.

Эта практика противоречит конституции, в которой прописаны правила предоставления пригодных для проживания условий гражданам страны. Взыскивать коммунальные долги уже запретили коллекторским агентствам.

В условиях, когда сам поставщик услуги (в данном случае - водоканал) в силах оказать необходимое воздействие на должника, коллекторы и судебные приставы в этих взаимоотношениях выглядят лишними звеньями.

Василий Кучин