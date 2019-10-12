Водоканал разозлил жителей Владивостока

Заместитель производственного подразделения «Горканализация» Алексей Юван рассказал о хищением крышек люков во Владивостоке - по его словам, все выявленные открытые люки оперативно приводятся в должное состояние. Но горожане имеют свой взгляд на эту проблему, сообщает DEITA.RU.



«Все сигналы об отсутствии крышек люков поступают в диспетчерскую, оттуда распределяются в соответствующее подразделение.

В этот же день в максимально короткие сроки открытые колодцы закрываются» - уверяет сотрудник водоканала.Но в Instagram-аккаунте предприятия владивостокцы выражают несогласие с существующими методами борьбы против воровства люков.

Так, один из подписчиков недоумевает - почему водоканал до сих пор использует чугунные люки, когда уже давно придуманы антивандальные?

Фолловер организации предполагает, что с них организация тоже имеет заработок - как и иные структуры со сломанных бордюр. Обновление постоянно требует бюджетных денег - а их всегда можно попросить на «непредвиденные расходы».

Кроме того, граждане интересуются - а почему бы водоканалу не поработать в связке с полицией. Якобы, они должны знать все точки приема металла, и мониторить хищения напрямую.

Отсталость технологий волнует подписчиков более всего - например, уже давно существуют и применяются крышки из пропилена. Дешевле, надежнее и воровать их никому не надо. Но городские службы продолжают работать по старинке.

Открытые люки нередко становятся причиной серьезных ДТП. Охотники за металлом не гнушаются воровать люки даже с самых оживленных городских магистралей. Попадание в такую ловушку может обернуться трагедией либо серьезными тратами на ремонт автомобиля.

Отсутсвие люков таит опасность и для пешеходов. Показательный случай произошел в октябре прошлого года. Тогда китайский турист, увлекшись достопримечательностями приморской столицы, провалился в залитый водой люк.

Китайца вытащили прохожие, серьезных травм он не получил, но впечатления о России у заезжего носят изрядно подпорчены.

Василий Кучин