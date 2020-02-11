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6 Декабрь 2019, 18:15

Водонаеву вызвали в полицию после слов о демографии

Алена Водонаева

Её пригласили на опрос

Известная российская модель, блогер и ведущая Алёна Водонаева вызвана на опрос в МВД, сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Super. Поводом для разговора с полицией послужили острые высказывания девушки.

Как передал изданию адвокат знаменитости Екатерина Гордон, имя истца пока неизвестно. Тем не менее, Водонаева всё ещё не отказывается от своих слов и придерживается своей прежней позиции.

Напомним, что после послания президента России Федеральному собранию, на котором главой государства была высказано инициатива по выдаче материнского капитала за рождение первого ребёнка, Водонаева заявила, что таким образом власть пытается "вырастить рабов".

Также телеведущая отметила, что многие жители России стал рожать детей только для того, чтобы получить от государства деньги по программе материнского капитала.

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