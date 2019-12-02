Водопользователей слили в реестр

Недобросовестных российских водопользователей внесут в специальный реестр, сообщает DEITA.RU.

Закон о создании реестра недобросовестных водопользователей и участников аукционов на водные объекты вступил в силу в России с 1 декабря 2019 года. Законодатели имеют в виду не тех граждан, которые засыпают с открытыми водопроводными кранами, а тех, кто использует водные объекты недобросовестно, в том числе и не по назначению.

Разработали закон, потому что сейчас на аукционах нередко побеждают те, кто не планирует использовать акваторию, а хочет извлечь выгоду, переуступив право пользования другому лицу. Законодатели считают их недобросовестными пользователями. Ну а пользователи добросовестные не могут на эти самые водные объекты зайти. Или выкупают право пользования у победителей аукционов за большие деньги.

В соответствии с документом, вести реестр будут Росводресурсы. Информацию о нарушителях можно будет исключить через два года со дня внесения.

Дмитрий Санников