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Воду дадут сегодня по этим адресам

кран

В некоторых домах не горячей или холодной воды не было слишком долго, сообщает DEITA.RU.

В части домов Владивостока дадут холодную или горячую воду в четверг. Такие заявления сделали ответственные службы.

Холодная вода появится:

Светланская ул.  183

Добровольского ул.  9

Горячую воду обещают вернуть к 18.00-20.00:

Зейская ул.  4/2,

12,

Красного Знамени пр-кт  133/1,

133/3,

133/4,

Луговая ул.  45,

45/1,

45/2,

47,

49,

51,

53,

57А,

57Б,

59,

59А,

59Б,

65,

69,

75А,

79,

81А,

83,

83А,

85,

85А,

Матросская 5-я ул.  21

Адмирала Кузнецова ул.  42А,

44,

46,

48,

50Б,

52,

52А,

54А,

58,

59,

61,

64,

66А,

Адмирала Юмашева ул.  4,

6,

8,

8В,

16Б,

16Д,

18А,

28А,

32,

34,

Ладыгина ул.  2,

4,

5,

9,

19,

Сабанеева ул.  22,

Черняховского ул.  3

Адмирала Кузнецова ул.  72,

78,

80,

82,

84,

88,

90,

Владикавказская ул.  1,

3,

Горийская ул.  1,

Громова ул.  4,

8,

Каплунова ул.  1,

17,

Невельского ул.  1,

2,

6,

8,

11,

15,

17,

Нерчинская ул.  4,

21,

Приходько ул.  2,

13,

15,

19,

Спиридонова ул.  15,

20,

22,

24,

28,

30/32,

Стрелковая ул.  46,

50,

Шепеткова ул.  14,

16,

18,

32,

34/36,

38,

40,

42,

44

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