В краевой столице в пятницу, 28 июня, пройдут ремонтные работы, из-за которых некоторым гражданам отключат свет. Также идут работы по устранению аварий, оставивших владивостокцев без воды. К концу сегодняшнего дня и электроснабжение, и водоснабжения обещают восстановить, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС» и ответственные компании.

На данный момент временно, до конца дня, будет отсутствовать вода у проживающих по следующим адресам: Красного Знамени пр-кт 133/4, Некрасовский пер. 3, 5, Пологая ул. 55, 56, 58, 62А, 63, 65, 65А, 66, 69, 72, Прапорщика Комарова ул. 29, 32, 36, 42, 48, 52, 54, Суханова ул. 1, 6Б, 6В, Уборевича ул. 10А, 10Б, 20, 22, 24, 25А, 26, 28, Бурачка ул. 9, 13, Гульбиновича ул. 4, 8/2, 13, 16, 19, 19Б, 20, 21, 22, 24, 29, 29/1, 29/2, 30, 31, Калинина ул. 279, 279А, 281, 283, 285, 295, Олега Кошевого ул. 5, 7, Терешковой ул. 10, 12, 14, 16, Харьковская ул. 3, Черемуховая ул. 8, 12А, 16, 18, 18А, 20, 22, Луговая ул. 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, Руднева ул. 1, 1А, 1Б, Сабанеева ул. 13, 14В, 15, 16, 16В, 19, 21, 22, 23, Сахалинская ул. 58, Багратиона ул. 4, 6, 6А, 8, Бородинская ул. 31, 33, 37/3, 39, Русская ул. 74Б, 76, 76А, 76Б, 78, 78А, 80/2, 82, Башидзе ул. 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Комсомольская ул. 27А, 27В, 29, Красного Знамени пр-кт 21, 25, 25А, 29, 31, 33, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 51А, Московская ул. 11, 13, 15, Нерчинская ул. 4, 21, 27, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, Океанский пр-кт 66, 68, 70, 70А, 70В, 72А, 74А, 76А, Острякова пр-кт 3А, 5А, 5Г, 7А, 8, Партизанский пр-кт 9, 11, 13, 15, 17, 19, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36, 40, 45, Пологая ул. 53А, Фонтанная ул. 35, Некрасовская ул. 48А, Толстого ул. 23, 25, 29, 30, 35, 37, 41, 43, 43А, 45, Камская ул. 3, Камский пер. 1/3, 2, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Карбышева ул. 6, Адмирала Горшкова ул. 3, Адмирала Горшкова ул. 22, 24, 32, Анны Щетининой ул. 7, 22, 29, 35, 37, Березовая ул. 7, Краева ул. 3, 6, 8, Интернациональная ул. 57, 59, 63, 65, 69, 71, Космонавтов ул. 19А, Борисенко ул. 8, Острякова пр-кт 27, Красного Знамени пр-кт 34, 38, 42, Казанская ул. 1, 5, 7, Крыгина ул. 1, 6, 17, 17А, 30, 40, Леонова ул. 21А, Морозова ул. 7, 9, Перекопский пер. 3, 5, 7, Саратовская ул. 7, 9, 10, Сипягина ул. 30, 31, 32, 33, 34, Стрельникова ул. 4, 8, 12, Шепеткова ул. 38, Дальзаводская ул. 21, 27, Пушкинская ул. 48, 50, Светланская ул. 86, 88, Шкипера Гека ул. 15, 15/2.

Список тех, кто останется без электричества, можно увидеть в таблице ниже. Электроэнергия вернется к жителям к 17:00.

Анастасия Туркова



