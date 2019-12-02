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Воду отключать на некоторых столичных улицах - адреса
Некоторые жители Владивостока останутся без холодной воды в понедельник, 2 декабря, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель «Примводонаканала».
Так, с 9 до 17 часов воды не будет на пяти улицах дальневосточной столицы.
Аксаковская, 1, 3.
Комарова, 45-47, 52-58.
Луцкого, 16, 21.
Некрасовский переулок.
Суханова, 1-13.
Уткинская, 42-48.
Екатерина Брязгунова
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