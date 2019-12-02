Воду отключать на некоторых столичных улицах - адреса

Некоторые жители Владивостока останутся без холодной воды в понедельник, 2 декабря, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказал представитель «Примводонаканала».

Так, с 9 до 17 часов воды не будет на пяти улицах дальневосточной столицы.

Аксаковская, 1, 3.

Комарова, 45-47, 52-58.

Луцкого, 16, 21.

Некрасовский переулок.

Суханова, 1-13.

Уткинская, 42-48.

Екатерина Брязгунова