Жителям дальневосточной столицы стоит расслабиться — в понедельник, 27 мая, плановых отключений холодной воды не запланировано, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Приморский водоканал».

Ближайшие ремонтные работы, связанные с отключениями холодного водоснабжения, состоятся во вторник, 28 мая. Воды не будет на следующих улицах:

Грушевая

Майкова, 3а

Шевченко, 31-43, 68-78

Яблоневая, 5-65, 6-84

Гражданам, проживающим по указанным адресам, стоит запастись водой уже вечером в понедельник.

Екатерина Брязгунова