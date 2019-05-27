Жителям дальневосточной столицы стоит расслабиться — в понедельник, 27 мая, плановых отключений холодной воды не запланировано, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Приморский водоканал».
Ближайшие ремонтные работы, связанные с отключениями холодного водоснабжения, состоятся во вторник, 28 мая. Воды не будет на следующих улицах:
- Грушевая
- Майкова, 3а
- Шевченко, 31-43, 68-78
- Яблоневая, 5-65, 6-84
Гражданам, проживающим по указанным адресам, стоит запастись водой уже вечером в понедельник.
Екатерина Брязгунова
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