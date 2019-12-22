Воду отключат в домах Владивостока: адреса

Плановые отключения водоснабжения пройдут во Владивостоке на следующей неделе, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского водоканала.

24 декабря в связи с проведением ремонтных работ с 9 до 13 часов не будет холодной воды в домах по улице Овчинникова, 26, 26а, 28.

25 декабря с 9 до 20 часов отключат воду в домах по улицам Гайдара. Дунаевского. Карла Маркса, 7-19, 8-14. Кулибина. Курчатова, 1-23, 10-24. Лермонтова, 56-60, 57-69/1. Лиманная. Порт-Артурская, 1-21, 2-20. Путятинская. Рокоссовского.