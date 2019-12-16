Воду отключат в домах Владивостока

Отключение водоснабжения запланировано в отдельных домах Владивостока 17, 18 и 19 декабря, сообщает DEITA.RU по материалам Примводоканала.

Как отмечает ведомство, отключена вода будет по графику в связи с проведением плановых ремонтных работ.

17 декабря

С 9:00 до 12:00: Жигура, 18-24.

С 9:00 до 13:00: Бульварная, 15. Красного Знамени, 88, 93, 95, 97, 101, 101а. Круговая 4-я, 14, 14б. Народный проспект, 27а, 31. Некрасовская, 90-96/5. Писаревская, 6. Толстого, 86.

18 декабря

С 9:00 до 17:00: Адмирала Фокина, 16-20. Океанский проспект, 5, 7. Светланская, 21, 23, 23а, 27.

С 9:00 до 19:00: Карьерная. Луговая, 52, 54, 56, 56а. Руднева, 1, 1а, 1б, 3, 5, 13в, 14, 14/2. Снеговая, 61, 61стр.3, 61а, 63, 71, 71б, 71в стр.1, 74.

С 9:30 до 13:30: 100 лет Владивостока, 90, 92, 94.

С 10:00 до 14:00: Дубовая, 6б, 9, 10. Калинина, 116. Тополевая.

С 10:00 до 18:00: Восточная 3-я. Восточная 4-я. Восточная 5-я. Встречная. Докучаева. Пригородная 1-я. Пригородная 2-я. Пригородная 3-я. Пригородная 4-я. Радиостанция. Рыбацкая. Рыбацкий переулок. Шкотовский переулок.

19 декабря

С 9:00 до 13:00: Героев Варяга, 2, 2/2, 2в, 4, 4а, 4 к.2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а. Иртышская, 42, 48, 50.

С 9:00 до 17:00: Крыгина, 19, 19а, 23, 28, 30, 31, 34, 35, 35/1, 36, 37, 37а, 49, 68а.