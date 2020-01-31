Воду с АЭС «Фукусима» хотят слить в Тихий океан

Комитет экспертов при правительстве Японии предлагает слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» или испарить ее в атмосферу, сообщает DEITA.RU по материалам агентства Kyodo.

Как отмечает японское агентство, по мнению правительственной комиссии, лучше слить воду с «Фукусимы» в океан: это проще и надежнее. Окончательное решение властями еще не принято, но оно будет основываться, в том числе, и на выводах комиссии.

Сейчас три аварийных реактора на АЭС «Фукусима-1» непрерывно заливают водой для охлаждения. Она протекает через бреши в корпусах установок, откачивается и подвергается дезактивации. При этом воду очищают практически от всех радиоактивных веществ за исключением небольшого количества трития, который считается не слишком опасным.

В цистернах на территории АЭС скопилось уже свыше 1 миллиона тонн этой воды, ее количество ежедневно увеличивается более чем на 170 тонн.

Японские эксперты полагают, что слив воды в Тихий океан не окажет воздействия на людей или окружающую среду. Между тем, по мнению Kyodo, правительство Японии опасается, что такой шаг все равно вызовет беспокойство населения и стран-соседей, может ударить по доходам производителей сельскохозяйственной продукции и рыболовной промышленности.