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Воду с атомной Фукусимы хотят слить в океан

11 Сентябрь 2019, 14:18

фукусима

Японские власти не исключили возможность слить воду из АЭС Фукусимы в море, когда ее станет больше негде хранить, сообщает DEITA.RU по материалам Daily Telegraph.

О том, что место для хранения высокорадиоактивной воды скоро закончится, японцы предупреждали еще два года назад. Тогда представитель компании —оператора станции Такаси Кавамура заявил, что место в огромных хранилищах небесконечно.

Как пишет издание, министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада заявил, что компании-оператору TEPCO, скорее всего, придется откачивать с аварийной АЭС «Фукусима-1» загрязненную воду и сливать в Тихий океан.

По заявлению Tepco, в этой воде содержится только изотоп водорода тритий, который не несет большого вредя для человека. Однако из документов, к которым Daily Telegraph получил доступ год назад, следует, что в воде по-прежнему есть и другие радиоактивные элементы, в том числе и стронций, йод, родий и кобальт.

Экологи опасаются, что радионуклиды из моря попадут в рыбу, а из неё — в организм человека. В таком случае стронций, например, может накапливаться в зубах и костях и в итоге привести к онкологическим заболеваниям.

NHK отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС «Фукусима-1» прибавляется 170 тонн загрязненной воды. По данным западных СМИ, всего TEPCO хранит в резервуарах в районе атомной электростанции свыше 1 миллиона тонн воды.

Ранее сообщалось о том, что отходы с Фукусимы могут приехать в Приморье. Опасения, что «ядерный мусор» с японской АЭС Фукусима-1 будут возить на переработку в  центр по переработке отходов в ЗАТО Фокино, спровоцировали народные волнения - 26 января 2019 года во Владивостоке около полусотни недовольных граждан вышли на стихийный митинг.

Дмитрий Санников

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