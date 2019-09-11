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Воду с атомной Фукусимы хотят слить в океан
11 Сентябрь 2019, 14:18
Японские власти не исключили возможность слить воду из АЭС Фукусимы в море, когда ее станет больше негде хранить, сообщает DEITA.RU по материалам Daily Telegraph.
О том, что место для хранения высокорадиоактивной воды скоро закончится, японцы предупреждали еще два года назад. Тогда представитель компании —оператора станции Такаси Кавамура заявил, что место в огромных хранилищах небесконечно.
Как пишет издание, министр окружающей среды Японии Ёсиаки Харада заявил, что компании-оператору TEPCO, скорее всего, придется откачивать с аварийной АЭС «Фукусима-1» загрязненную воду и сливать в Тихий океан.
По заявлению Tepco, в этой воде содержится только изотоп водорода тритий, который не несет большого вредя для человека. Однако из документов, к которым Daily Telegraph получил доступ год назад, следует, что в воде по-прежнему есть и другие радиоактивные элементы, в том числе и стронций, йод, родий и кобальт.
Экологи опасаются, что радионуклиды из моря попадут в рыбу,
а из неё — в организм человека. В таком случае стронций, например, может
накапливаться в зубах и костях и в итоге привести к онкологическим
заболеваниям.
NHK отмечает, что каждый день в результате работ на АЭС «Фукусима-1» прибавляется 170 тонн загрязненной воды. По данным западных СМИ, всего TEPCO хранит в резервуарах в районе атомной электростанции свыше 1 миллиона тонн воды.
Ранее сообщалось о том, что отходы с Фукусимы могут приехать в Приморье. Опасения, что «ядерный мусор» с японской АЭС Фукусима-1 будут возить на переработку в центр по переработке отходов в ЗАТО Фокино, спровоцировали народные волнения - 26 января 2019 года во Владивостоке около полусотни недовольных граждан вышли на стихийный митинг.
Дмитрий Санников
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