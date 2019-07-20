Не отключение, а возвращение воды ожидает владивостокцев на этих выходных после долгого перерыва и ремонтных работ, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на ответственные организации.

К полудню в воскресенье восстановят водоснабжение для тех, кто живет о этим адресам: 100-летия Владивостока пр-кт 129, 131, 133, 133А, 135, 137, 139, 143.

К 20:00 вечера в воскресенье вернется вода к проживающим по следующим адресам: Академический пер 2, Володарского ул. 8, 8А, Дальзаводская ул. 21, 27, 31, Карла Либкнехта ул. 10А, Металлистов ул. 3, 5, Муравьева-Амурского ул. 4, 5, 15/17, Петра Великого ул. 3, Почтовый пер. 9, Пушкинская ул. 6, 8, 8Б, 13, 16, 18, 19, 21А, 23, 33, 34, 35, 35А, 39, 41А, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109, Светланская ул. 45, 47, 49, 54, 57, 63, 68, 69, 71, 73, 73А, 80А, 86, 87, 88, 103, 105, 106, 108, 108А, 108Б, 109, 109А, 115, 119Б, 123, 123А, 125, 127, 127А, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 167А, 169/171, 173, Славянская ул. 17, Тунгусская ул. 10, 12, Шкипера Гека ул. 15, 16, 24, 26, Экипажная ул 8.

К полуночи – проживающим по следующим адресам: Беляева ул. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Добровольского ул. 9, 11, 15, 23, 25, 47, Космонавтов ул. 27, Сахалинская ул. 25, 27, 29, 33, 35, 54.

Анастасия Туркова