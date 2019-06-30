В России значительно снизилось количество граждан, уклоняющихся от прохождения военной службы, сообщает DEITA.RU.

Об этом в ходе форума «Армия-2019» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его информации, если раньше число уклонистов было около 20 тысяч человек, то сейчас оно составляет около тысячи.

По словам главного военкома страны, сейчас выстроена специальная система отсрочек, которая позволяет молодым людям поступать в вузы или колледжи, а это повышает процент призывников, имеющих высшее или среднее специальное образование.

Если говорить о цифрах, то за последние шесть лет количество призывников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилось почти на 10%. В 2018 году 54% призывников имели среднее профессиональное образование. Призывников же с образованием высшим оказалось 15-20%.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о повышении в десять раз штрафов за неявку в военкомат. При этом, согласно документу, нарушение будет засчитываться даже в том случае, если молодой человек не получал повестку.

Дмитрий Санников