Украинскую власть может столкнуться с новыми вооружёнными конфликтами, сообщает DEITA.RU.

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев высказал своё предположение в эфире телеканала "Россия 1" о том, что Украину могут ждать новые войны на её территории.

По мнению журналиста, причиной новых конфликтов может стать политика государства, которое ведёт страну к ситуации, аналогичной той, что была в 90-е в России.

Также Соловьёв отметил, что нынешняя украинская власть не может справиться с экономическими проблемами внутри страны. Кроме этого, недовольство жителей ряда регионов Украины может вызвать борьба президента Владимира Зеленского с контрабандой.

Телеведущий также сказал, что Киеву в будущем придётся забыть о Донбассе, т.к. на территории страны могут начать разворачиваться новые войны.

Дмитрий Шевченко