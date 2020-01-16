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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Военная техника замечена в Приморье после отставки Медведева

техника

В сети все чаще выкладываются фото и видео материалы, запечатлевшие БТР и другую военную технику, рассекающую по дорогам Приморья, сообщает DEITA.RU.

Приморцы в социальных сетях и мессенджерах обеспокоены этим фактом и связывают появление бронетехники в городе с прошедшей недавно отставкой правительства и общей политической ситуацией в стране.

DEITA.RU попыталось связаться с пресс-службой Восточного военного округа, чтобы получить комментарии по этому поводу , однако там не смогли оперативно предоставить информацию по данному вопросу.

Зато стало известно, то в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище завезли партию новых тренажеров, полностью имитирующих боевую технику и грузовые колесные машины. Главной особенностью новых тренажеров является высокая реалистичность, а программное обеспечение воссоздает любую модель погодных и дорожных условий.

Ирина Елкина

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