Военная техника замечена в Приморье после отставки Медведева

В сети все чаще выкладываются фото и видео материалы, запечатлевшие БТР и другую военную технику, рассекающую по дорогам Приморья, сообщает DEITA.RU.

Приморцы в социальных сетях и мессенджерах обеспокоены этим фактом и связывают появление бронетехники в городе с прошедшей недавно отставкой правительства и общей политической ситуацией в стране.

DEITA.RU попыталось связаться с пресс-службой Восточного военного округа, чтобы получить комментарии по этому поводу , однако там не смогли оперативно предоставить информацию по данному вопросу.

Зато стало известно, то в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище завезли партию новых тренажеров, полностью имитирующих боевую технику и грузовые колесные машины. Главной особенностью новых тренажеров является высокая реалистичность, а программное обеспечение воссоздает любую модель погодных и дорожных условий.

Ирина Елкина