Военнослужащим облегчили получение ипотеки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Те, кто поступил на военную службу добровольно из запаса, могут составить письменное обращение о желании принять участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения (она же - НИС).

В список участников НИС включат также войдут сержанты, старшины, солдаты, матросы – те, которые поступят на службу с 2020 года и прослужат три года по контракту.

При этом отказ в предоставлении такой ипотеки будет дан тем, у кого уже имеется жилье в связи с прохождением военной службы.

Анастасия Туркова