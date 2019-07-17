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Военнослужащим облегчили получение ипотеки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
Те, кто поступил на военную службу добровольно из запаса, могут составить письменное обращение о желании принять участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения (она же - НИС).
В список участников НИС включат также войдут сержанты, старшины, солдаты, матросы – те, которые поступят на службу с 2020 года и прослужат три года по контракту.
При этом отказ в предоставлении такой ипотеки будет дан тем, у кого уже имеется жилье в связи с прохождением военной службы.
Анастасия Туркова
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