telegr wh call

Новости

О росте цен на бензин на 15% заявили в Минфине

17 Декабрь 2019, 19:15

Ледяной ад и каток на дороге – синоптики дали прогноз

17 Декабрь 2019, 19:00

Дмитрий Медведев сравнял солдат с офицерами

17 Декабрь 2019, 18:45

Путин упростил жизнь клиентам «Почты России»

17 Декабрь 2019, 18:30

Военные на танках спасают приморцев – видео

17 Декабрь 2019, 18:15

Сотни нарушителей пойманы в Приморье

17 Декабрь 2019, 18:09

Роструд рассказал, как отдохнут россияне в 2020 году

17 Декабрь 2019, 18:00

«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян

17 Декабрь 2019, 17:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Военные на танках спасают приморцев – видео

танк в артеме

Кадры оригинального подхода к спасению жителей Артема от гололедицы появились в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.

Как пишет новостной паблик Артема  artem.news.plus, горожане каждый год приходят на улицу Тигровую – сами борются со снегом и гололедицей на дорогах.

«Рассчитываем только на себя. На Тигровой всегда такая картина – выпадает снег, превращается моментально в лед. А уклон у горки хороший, с нее и люди падают, и машины бесконтрольно уезжают», - сетует за кадром местная жительница.

Женщина рассказывает, что принесла к улице два ведра песка. Горожане пытаются сами посыпать обледенелую улицу, однако, их усилия не принесли весомых результатов.

Тогда на помощь пришли военные – прямо на улицу подъехал настоящий танк, который на буксире начала вызволять застрявшие в ледяном плену авто.

«Только на таких машинах у нас в городе и можно ездить», - шутят очевидцы.

 

Александра Маслова

Читайте также:

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

Подробности прохождения циклона из Китая озвучили синоптики

«Ваш счет заблокирован»: закон Поклонской приняла Госдума

Популярное

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

«Позорище»: В Большом Камне «отменили» Новый год

«Пострадавшего принести в жертву»: Авария случилась на важной стройке в Приморье

«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...