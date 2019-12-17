Военные на танках спасают приморцев – видео

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Кадры оригинального подхода к спасению жителей Артема от гололедицы появились в социальных сетях, сообщает DEITA.RU.
Как пишет новостной паблик Артема artem.news.plus, горожане каждый год приходят на улицу Тигровую – сами борются со снегом и гололедицей на дорогах.
«Рассчитываем только на себя. На Тигровой всегда такая картина – выпадает снег, превращается моментально в лед. А уклон у горки хороший, с нее и люди падают, и машины бесконтрольно уезжают», - сетует за кадром местная жительница.
Женщина рассказывает, что принесла к улице два ведра песка. Горожане пытаются сами посыпать обледенелую улицу, однако, их усилия не принесли весомых результатов.
Тогда на помощь пришли военные – прямо на улицу подъехал настоящий танк, который на буксире начала вызволять застрявшие в ледяном плену авто.
«Только на таких машинах у нас в городе и можно ездить», - шутят очевидцы.
Александра Маслова