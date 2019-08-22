На территории водной станции ТОФ во Владивостоке военные закрыли проход на ночь. Казалось бы, ничего особенного, но горожане на табличке обнаружили анекдотичный военный конфуз, сообщает DEITA.RU.

Одно из любимых прогулочных мест горожан теперь охраняется и патрулируется полицией. Живописная территория находится под видеонаблюдением. Наблюдать прекрасные закаты по ту сторону Амурского залива теперь можно строго до 22:00, при этом пока наблюдаете вы - наблюдают за вами.

Это место очень популярно среди туристов и молодежи. Неподалеку находится несколько известных клубов и баров, а также фудкорт, где владивостокцы любят проводить летние вечера.

Дорога через водную станцию удобна для тех, кто двигается со стороны железнодорожного вокзала и Эгершельда. Теперь же, чтобы попасть сюда, придется обходить через Спортивную гавань. Здоровье отныне тоже работает по режиму.

Физкультурный маршрут «тропа здоровья» проходящий через стадион, доступен с 7 утра и до 10 вечера. В остальное время о тропе здоровья придется позабыть, предпочтя ей один из окрестных баров.

Ну и наконец - военные, вероятно, руководствовались главенством содержания над формой, и написали на запрещающей табличке - «проход РАЗРЕШОН». Грамотных владивостокцев повеселила такая армейская непосредственность. В соцсетях картинка набирает популярность.

Бескрайняя уверенность в собственной непогрешимости, или экономия на услугах корректора - неизвестно. Глумиться над армейской безграмотностью можно сколько угодно, но погулять ночью на излюбленном месте уже не получится, как ни крути.

Василий Кучин