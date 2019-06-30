Более 35% россиян сказали, что им хватило бы пенсии в 30 тысяч рублей, чтобы спокойно жить, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли специалисты негосударственного пенсионного фонда «Сбербанк» после проведенного опроса среди своих клиентов.

По словам специалистов, опрошенных можно поделить на несколько групп. Так, те, кто зарабатывает порядка 35 тысяч рублей на каждого члена семьи, готовы комфортно себя ощущать с пенсией в размере 30 тысяч рублей. Если доход в семье выше, то вырастают и потребности, и сумму для комфортного существования. Пенсию в сумму меньше 20 тысяч рублей готовы получать 15% респондентов.

Наибольшие притязание высказали военные пенсионеры, порядка 20% опрошенных сказали, что хотели бы пенсию в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что средняя пенсия неработающих пенсионеров в настоящее время составляет около 15 тысяч рублей. В Приморском крае в среднем пенсионеры получают около 9 тысяч рублей.

Иван Юрьев