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Военные сборы МГУ перенесли на неопределенный срок
О новых датах студенты и руководство вуза узнают позднее
Сроки военных сборов в МГУ переносятся из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Данное заявление было сделано пресс-службой главного вуза страны. Новая дата старта сборов на данный момент обсуждается с Минобороны РФ.
Также в учебном заведении уточнили, что вся информация об изменениях в оперативном порядке доходит до студентов, преподавателей и руководства всех подразделений МГУ. Им. Ломоносова.
Напомним, всего в России зафиксирована 281 тысяча случаев заболевания COVID-19. 67 тысяч из них вылечилось и выписано, 2,5 тысячи скончалось. Всего в стране провели почти 7 млн тестов на страшное заболевание.