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Военные сказали, кому дадут отсрочку от армии
1 Октябрь 2019, 02:00
Официальный представитель рассказал, сколько парней заберут
в армию, сообщает DEITA.RU.
В России с 1 октября начинается традиционный военный призыв. Он продлится до 31 декабря 2019 года. По указу президента РФ Владимира Путина, в осенний призыв в армию заберут 132 тысячи срочников.
Как рассказал «Ура.ру» начальник Главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бердинский, не все юноши попадут на призыв именно с 1 октября. Так, небольшую отсрочку получат жители сел, которые заняты на уборочных работах. Их начнут вызывать в военкоматы с 15 октября.
В осенний призыв не попадут в армию учителя – для них из-за профиля работы призыв действуетраз в год – с 1 мая по 15 июля.
Елена Миронова