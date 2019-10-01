Военные сказали, кому дадут отсрочку от армии

Официальный представитель рассказал, сколько парней заберут в армию, сообщает DEITA.RU.



В России с 1 октября начинается традиционный военный призыв. Он продлится до 31 декабря 2019 года. По указу президента РФ Владимира Путина, в осенний призыв в армию заберут 132 тысячи срочников.

Как рассказал «Ура.ру» начальник Главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бердинский, не все юноши попадут на призыв именно с 1 октября. Так, небольшую отсрочку получат жители сел, которые заняты на уборочных работах. Их начнут вызывать в военкоматы с 15 октября.

В осенний призыв не попадут в армию учителя – для них из-за профиля работы призыв действуетраз в год – с 1 мая по 15 июля.

Елена Миронова