Военные сказали, кому дадут отсрочку от армии

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Официальный представитель рассказал, сколько парней заберут в армию, сообщает DEITA.RU.

В России с 1 октября начинается традиционный военный призыв. Он продлится до 31 декабря 2019 года. По указу президента РФ Владимира Путина, в осенний призыв в армию заберут 132 тысячи срочников.

Как рассказал «Ура.ру» начальник Главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгений Бердинский, не все юноши попадут на призыв именно с 1 октября. Так, небольшую отсрочку получат жители сел, которые заняты на уборочных работах. Их начнут вызывать в военкоматы с 15 октября.

В осенний призыв не попадут в армию учителя – для них из-за профиля работы призыв действуетраз в год – с 1 мая по 15 июля.

Елена Миронова

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