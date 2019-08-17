Военнослужащие смогут получить собственное жилье даже в том случае, если их родственники, которые служат по контракту, стали участниками накопительно-ипотечной системы, сообщает DEITA.RU. Такое закон подготовило российское правительство. Народные избранники рассмотрят инициативу в Государственной Думе в сентябре.

Как пишет «Парламентская газета», решение о подготовке нового закона было принято после вынесения решения Конституционного суда. В нем суд пояснил, что пятнадцатый пункт пятнадцатой статьи федерального закона «О статусе военнослужащих» не соответствует некоторым статьям Конституции Российской Федерации.

Поднять и рассмотреть данную тему пришлось после того, как военнослужащего, у которого жена служила по контракту и приняла участие в НИС, был вычеркнут из реестра нуждающихся в жилье военных. В своем решение суд пояснил, что действующее законодательство неправомерно, так как оно ставит военнослужащих, у которых нет супругов военнослужащих, в неравное положение.

Екатерина Брязгунова