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Военных будут увольнять со службы на новом основании
Министерство обороны предлагает увольнять военных, проходящих службу по контракту и тесно взаимодействующих с ядерным оружием, на новом основании, сообщает DEITA.RU. Соответствующая инициатива, оформленная должным образом, размещена на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новому документу, основанием для срочного увольнения должно стать прекращение допуска к работам по эксплуатации ядерных боеприпасов.
В Минобороны отметили, что данная мера направлена на упрощение работы военнослужащих. Ведь, когда по тем или иным причинам, допуск у одного из членов армейской команды исчезает, его не могут перевести на другую службу, он остается так сказать в штате, а на деле на его бывших коллег повышается нагрузка.
Ранее прошла информация о том, что военнослужащим станет проще оформить ипотечный кредит.
Екатерина Брязгунова