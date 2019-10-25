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19 Август 2019, 19:45

Военных будут увольнять со службы на новом основании

армия солдат

Министерство обороны предлагает увольнять военных, проходящих службу по контракту и тесно взаимодействующих с ядерным оружием, на новом основании, сообщает DEITA.RU. Соответствующая инициатива, оформленная должным образом, размещена на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно новому документу, основанием для срочного увольнения должно стать прекращение допуска к работам по эксплуатации ядерных боеприпасов.

В Минобороны отметили, что данная мера направлена на упрощение работы военнослужащих. Ведь, когда по тем или иным причинам, допуск у одного из членов армейской команды исчезает, его не могут перевести на другую службу, он остается так сказать в штате, а на деле на его бывших коллег повышается нагрузка.

Ранее прошла информация о том, что военнослужащим станет проще оформить ипотечный кредит.

Екатерина Брязгунова

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