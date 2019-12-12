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Военный корабль горит в России

адмирал кузнецов авианосец

Сообщается о четырех жертвах, сообщает DEITA.RU.

ЧП федерального масштаба произошло в четверг, 12 декабря, в Мурманске. В эти минуты там горит авианосец «Адмирал Кузнецов».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения представителей экстренных служб, пожар начался в первом энергоотсеке. Судно стоит у причальной стенки. Оно пришло в порт для проведения ремонта.

По некоторым данным, в ЧП пострадал один человек, еще трое числятся пропавшими. Вс четверо находились в трюме во время возгорания.

Елена Миронова

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