Военный корабль горит в России

Сообщается о четырех жертвах, сообщает DEITA.RU.



ЧП федерального масштаба произошло в четверг, 12 декабря, в Мурманске. В эти минуты там горит авианосец «Адмирал Кузнецов».

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения представителей экстренных служб, пожар начался в первом энергоотсеке. Судно стоит у причальной стенки. Оно пришло в порт для проведения ремонта.

По некоторым данным, в ЧП пострадал один человек, еще трое числятся пропавшими. Вс четверо находились в трюме во время возгорания.

Елена Миронова