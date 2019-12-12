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Военный корабль горит в России
Сообщается о четырех жертвах, сообщает DEITA.RU.
ЧП федерального масштаба произошло в четверг, 12 декабря, в Мурманске. В эти минуты там горит авианосец «Адмирал Кузнецов».
Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения представителей экстренных служб, пожар начался в первом энергоотсеке. Судно стоит у причальной стенки. Оно пришло в порт для проведения ремонта.
По некоторым данным, в ЧП пострадал один человек, еще трое числятся пропавшими. Вс четверо находились в трюме во время возгорания.
Елена Миронова
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