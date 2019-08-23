Битва за сквер развернулась в дальневосточной столице, есть пострадавшие, сообщает DEITA.RU.



Проблема с точечной застройкой резко обострилась во Владивостоке накануне ВЭФ. Жители домов по улицам Кирова и Чапаева не пустили строительную технику на территорию соседнего сквера, нагрянувшую сегодня, 23 августа. Потасовка жителей, застройщика и полиции закончилась для некоторых больницей, рассказали агентству местные жители.

Борьбу за сквер жители ведут долго и настойчиво. В июне текущего года они записали видеообращение президенту России Владимиру Путину, о том, что их права ущемляют, пытаясь развернуть стройку на месте сквера имени Лазо. Жители домов №113 и №116 по улице Кирова и дома номер 8 по улице Чапаева надели ярко-жёлтые жилеты и с вилами в руках обратились к лидеру государства. Два высотных дома и супермаркет на месте сквера желает возвести ООО «Специализированный застройщик «Талан-Владивосток». Протестующие напомнили, что при этом нарушается их конституционное право на благоприятную окружающую среду.





Бунтующих горожан поспешил успокоить мэр города Олег Гуменюк. Лично встретившись с жителями указанных домов, глава города подчеркнул важность желания горожан. «Необходимо находить разумный баланс между интересами бизнеса и жителей», отметил Олег Гуменюк. Помимо этого, мэр Владивостока напомнил о борьбе с другим объектом точечной застройки – домом на Океанском проспекте, 85а. По словам главы города, власти ведут активную борьбу в судах. И обещал проверить документы застройщика на Кирова.

Однако, вопреки обещаниям столь влиятельного человека от власти, жителям микрорайона пришлось отстаивать свой сквер с боем. Сегодня на место прибыла буровая техника, а бунтующим продемонстрировали ордер на проведение работ, выданный управлением градостроительства и архитектуры администрации Владивостока. Примечательно, что датой начала работ определено 5 июля сего года, окончанием – 28 августа 2019 года, но техника поступила лишь сейчас, пытаясь наверстать упущенное время.





Однако теперь вместо вил и жёлтых жилетов жители микрорайона «кинули на амбразуру» свои автомобили, дабы препятствовать проезду строительной техники. Их пытались вразумить эвакуаторы и полиция, но дело зашло слишком далеко. Как рассказал агентству один из жителей микрорайона, для него сопротивление закончилось больницей – по словам мужчины, ему насильно вывихнули руку, в результате чего он упал на землю и сильно ударился. В больнице ему поставили блокаду от сильной боли, на снимке подозрение на перелом. Тем не менее, он готов и дальше отстаивать права на нормальную жизнь. И такой крепкий боевой настрой поддерживает большинство жителей протестующих против точечной застройки домов.

Общаясь в групповом чате, люди призывают бросить все дела и мчаться на защиту сквера. «Люди, не отсиживайтесь.... Потом не то, что сидеть, пройти негде будет!», «Выходим защищать нашу землю», «Нам главное до 28 не допустить бурение. Поэтому военный режим у нас. И днём, и ночью» - выдержки из чата напоминают сводки с поля боя. Сегодня им удалось «сдержать натиск врага» - не пустить строительную технику на участок, но строители точно вернутся, и с чем на этот раз встретят их недовольные жители, неизвестно. DEITA.RU будет следить за развитием событий.

Софья Корф