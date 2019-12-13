Военным дадут дополнительные квартиры

В пятницу, 13 декабря, вступил в силу закон, согласно которому военные смогут получать квартиры в независимости были ли они обеспечены недвижимостью до прихода в армию, сообщает DEITA.RU.

По новому закону, в расчет даже не будет браться площадь жилья, если до этого она у них была в состав другой семьи военных. Определяющим фактором будет являться тот факт, что проживая в семье военнослужащих, они не стали использовать свое право на недвижимость и были признаны нуждающимися.

Отметим, что для определения данного статуса будут учитываться права, прописанные в Жилищном кодексе РФ. Так, по некоторым правилам они смогут встать в очередь только через пять лет.

Иван Юрьев