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Военным дадут дополнительные квартиры
В пятницу, 13 декабря, вступил в силу закон, согласно которому военные смогут получать квартиры в независимости были ли они обеспечены недвижимостью до прихода в армию, сообщает DEITA.RU.
По новому закону, в расчет даже не будет браться площадь жилья, если до этого она у них была в состав другой семьи военных. Определяющим фактором будет являться тот факт, что проживая в семье военнослужащих, они не стали использовать свое право на недвижимость и были признаны нуждающимися.
Отметим, что для определения данного статуса будут учитываться права, прописанные в Жилищном кодексе РФ. Так, по некоторым правилам они смогут встать в очередь только через пять лет.
Иван Юрьев