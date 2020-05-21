telegr wh call

Новости

Как выехать на встречку и не лишиться прав

21 Май 2020, 23:15

ВОЗ: Миру может угрожать вторая волна пандемии коронавируса

21 Май 2020, 23:00

Путин рассказал, как и когда пройдет ЕГЭ

21 Май 2020, 22:30

Военным могут разрешить получать жилье проще

21 Май 2020, 22:15

ФАС займется ростом цен на жилье на Дальнем Востоке

21 Май 2020, 22:00

Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам

21 Май 2020, 21:15

Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье

21 Май 2020, 20:33

Дальневосточную ипотеку под 2% получили всего 7,5 тысяч семей

21 Май 2020, 20:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Военным могут разрешить получать жилье проще

ипотека ключ подпись

Пока проблемы часто происходят из-за нормативов

Законопроект, упрощающий военным и членам их семей получение жилья, внесен в Госдуму, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно существующим нормативам, на каждого члена семьи должно приходиться 18 квадратных метров общей площади. Но фактически редко возможно подобрать квартиру, которая будет в точности соответствовать нужной по расчетам площади. При этом закон позволяет предложить стоящей в очереди семье только недвижимость большей площади, пишет «Парламентская газета».

Даже если военный не возражает против того, чтобы федеральные органы власти передали в его собственность жилье поменьше, сейчас это невозможно. Поправки открывают такую возможность в случае письменного согласия получателя жилья.

Другая часть законопроекта предлагает гарантировать членам семьи погибших военных право на жилищное обеспечение вне зависимости от выслуги лет военнослужащего.

Читайте также:

Мошенники решили нажиться на желающих удаленно заработать россиянах

Военным запретили говорить, что они военные

Большинство дальневосточных новобранцев не уедут далеко от дома

Елена Кот

Популярное

«Форсят, как хотят» - приморцы возмущены поступком полицейской

Столкновение на встречной - микроавтобус перевернулся во Владивостоке

Федеральный министр нашел коррумпированных чиновников в Приморье

Эксперты назвали пять нокаутов коронавируса российским автомобилистам
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...