Военным могут разрешить получать жилье проще

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Пока проблемы часто происходят из-за нормативов
Законопроект, упрощающий военным и членам их семей получение жилья, внесен в Госдуму, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно существующим нормативам, на каждого члена семьи должно приходиться 18 квадратных метров общей площади. Но фактически редко возможно подобрать квартиру, которая будет в точности соответствовать нужной по расчетам площади. При этом закон позволяет предложить стоящей в очереди семье только недвижимость большей площади, пишет «Парламентская газета».
Даже если военный не возражает против того, чтобы федеральные органы власти передали в его собственность жилье поменьше, сейчас это невозможно. Поправки открывают такую возможность в случае письменного согласия получателя жилья.
Другая часть законопроекта предлагает гарантировать членам семьи погибших военных право на жилищное обеспечение вне зависимости от выслуги лет военнослужащего.