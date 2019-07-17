Контрактники могут рассчитывать на скорое повышение уровня зарплаты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Красную звезду".

По информации издания, на закрытом совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил о том, что рядовым и сержантам, которые служат в армии по контракту, поднимут зарплату.

Соответствующие предложения министерства, со слов министра, одобрил президент России Владимир Путин. Повышение зарплат начнётся уже с 1 сентября текущего года.

Кроме этого, стало известно, что ещё через месяц контрактникам повысят компенсации за съём жилья, что уравняет их с офицерами и прапорщиками. Помимо этого Минобороны планирует обеспечить бесплатный проезд к месту отпуска курсантам, сержантам и рядовым, служащим по контракту.

Дмитрий Шевченко