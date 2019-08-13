Военнослужащим станет проще получить своё жильё, сообщает DEITA.RU.

В России вступил в силу закон, которые предполагает участие военных в накопительно-ипотечной системе на основании их личных заявлений.

К участникам данной системы отнесут сержантов, старшин, солдат и матросов, которые поступят на военную службу после 31 декабря 2019 года, при условии, что общая продолжительность их контракта составит 3 года.

К ним же отнесут военнослужащих, которые заключили второй контракт о прохождении службы после 1 января 2005 года и изъявили желание стать участниками этой системы.

Дмитрий Шевченко