Военным выплатят пособия за смену профессии

Военнослужащие, решившие сменить воинскую должность на преподавательскую, могут начать получать подъёмные за переезд до нового места работы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Парламентскую газету.

Соответствующую меру должны узаконить депутаты Госдумы. Необходимость в этом решении возникла после прецедента, когда Конституционный суд встал на защиту военнослужащего-контрактника, которому изначально не хотели компенсировать расходы на переезд из другого населённого пункта для работы преподавателем в учебном военном центре.

Таким образом, после изменения закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» ситуаций, когда военнослужащие могут остаться без подъёмных при смене воинской должности на преподавательскую, не будет.