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Военным запретили говорить, что они военные
Путин изменил устав российской армии
Президент России Владимир Путин изменил дисциплинарный устав армии, сообщает ИА DEITA.RU.
Сотрудникам вооруженных сил запретили распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность к Вооруженным силам России. Также грубым проступком будет считаться распространение информации о коллегах и их семьях. Запрет распространяется на информацию в интернете или СМИ.
Такой указ подписал президент Владимир Путин. Информация опубликована в соцсетях главы Минобороны Сергея Шойгу.
Кроме того, запрещено разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, «позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам».
Солдаты отныне должны молчать обо всем. Им также запрещено разглашать информацию о смене дислокации военной части или управления, запрещено использовать приборы, позволяющие определить из местонахождение во время боя. Также у бойцов отняли любые средства, позволяющие делать фотографии или записывать аудио.
Мера касается вооруженных конфликтов, пресечения международной террористической деятельности за пределами РФ, несения боевого дежурства, участия в учениях или походах кораблей.
Путин своим указом также запретил караульным, разводящим и часовым на постах иметь электронику, которая выдает их геолокацию. Этот же запрет относится и к соблюдению порядка в караульном помещении.
Изменения в устав относятся, в том числе, и к контролерам военной полиции, находящимся в карауле при гауптвахте, а также к конвойным и выводному при охране и сопровождении содержащихся на гауптвахте военнослужащих.