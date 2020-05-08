Военным запретили говорить, что они военные

Президент России Владимир Путин изменил дисциплинарный устав армии, сообщает ИА DEITA.RU.

Сотрудникам вооруженных сил запретили распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность к Вооруженным силам России. Также грубым проступком будет считаться распространение информации о коллегах и их семьях. Запрет распространяется на информацию в интернете или СМИ.

Такой указ подписал президент Владимир Путин. Информация опубликована в соцсетях главы Минобороны Сергея Шойгу.

Кроме того, запрещено разглашать данные о гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информацию, «позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам».

Солдаты отныне должны молчать обо всем. Им также запрещено разглашать информацию о смене дислокации военной части или управления, запрещено использовать приборы, позволяющие определить из местонахождение во время боя. Также у бойцов отняли любые средства, позволяющие делать фотографии или записывать аудио.

Мера касается вооруженных конфликтов, пресечения международной террористической деятельности за пределами РФ, несения боевого дежурства, участия в учениях или походах кораблей.

Путин своим указом также запретил караульным, разводящим и часовым на постах иметь электронику, которая выдает их геолокацию. Этот же запрет относится и к соблюдению порядка в караульном помещении.

Изменения в устав относятся, в том числе, и к контролерам военной полиции, находящимся в карауле при гауптвахте, а также к конвойным и выводному при охране и сопровождении содержащихся на гауптвахте военнослужащих.