Военным запретят признаваться в СМИ и в интернете, что они - военные, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «РИА Новости».

Минобороны предлагает президенту РФ подписать указ, по которому передача информации о деятельности органов военного управления будет считаться за грубый дисциплинарный проступок.

Военному, если указ примут, нельзя будет говорить, что он относится к вооруженным силам, где находится он сам или другие военнослужащие, происходила ли передислокация, когда и куда.

Смартфоны и другие устройства, с помощью которых можно фотографировать, снимать видео или передавать данные геолокации в интернет военным тоже запретят, но только на время боевых действий или учений, на сборах и дежурствах.

В документе также есть приписка о том, что для реализации данного проекта потребуются бюджетные средства.

Анастасия Туркова